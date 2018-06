ΕΚΠΑ: «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη»

Καινοτόμες ιδέες από νέους ανθρώπους που μετουσιώνονται σε επιχειρείν και ορισμένες από αυτές διεκδικούν με αξιώσεις την επέκταση τους και στις διεθνείς αγορές αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του τέταρτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη», από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών και το Κέντρο Καινοτομίας και Ερευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2017 και τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο 2018. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες για διάστημα τριών μηνών, προετοίμαζαν το επιχειρηματικό πλάνο της ιδέας τους και την υπέβαλαν στην επιτροπή ειδικών προς αξιολόγηση. Για την καλύτερη επιχειρηματική πρόταση θεσπίστηκε χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ σε αναγνώριση αυτής της προσπάθειας.

Η τετραμελής επιτροπή που αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις επιχειρηματικές ιδέες απαρτίστηκε από τους Παναγιώτη Αλεξάκη, Καθηγητή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών ΕΚΠΑ, Πρόεδρο, Σπύρο Αρσένη PhD, Συντονιστή προγράμματος NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα, Μέλος, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γενική Γραμματεύς, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Μέλος και Ν. Παρασκευόπουλος CFO & Αντιπρόεδρος ΔΣ Vodafone Ελλάδας, Μέλος.

Οι επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάστηκαν ενώπιον κοινού και τις οποίες αξιολόγησε η επιτροπή ήταν:

-Αθηνά Μαλαπάνη: Δημιουργική Γραφή

– Δημήτρης Μηλιώτης: AquaWeather (Πρωτότυπο φωτιστικό ενυδρείου)

– Κωνσταντίνα Σοφικίτη: Eco-College.»Το Σχολείο του Μέλλοντος – Το 1ο Πράσινο Σχολείο στην Ελλάδα»

– Βίκυ Περπερίδου – Παναγιώτης Μαστρογιάννης: Get Noticed – Never Settle (1ο Employer Branding agency της Ελλάδας)

– Σωτηροπούλου Ευαγγελία: Oinosporos

– Νικόλαος Πουλίδης: Λογισμικό για ισορροπίες NASH

– Γεωργία Ρουμελιώτη – Λουκάς Τσαπρούνης: Lessugar Ζάχαρη & Στέβια (Γλυκαντικό καινοτόμας σύνθεσης με συνδυασμό απλής κρυσταλλικής ζάχαρης και στέβιας)

– Κυριάκος Τσοντσίδης: experience scanner (1η μηχανή metasearch στα xperience tour)

– Γιάννης και Ελένη Αναστασοπούλου: Προώθηση ελαιολάδου Π.Ο.Π. Καλαμάτα με Ισχυρισμό Υγείας

– Ευθύμιος Βιογατζής: Pharmabeat (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα)

Νικήτρια της φετινής χρονιάς αναδείχθηκε η κ. Ευαγγελία Σωτηροπούλου (Οινολόγος MSc., PhDCand.) με την επιχειρηματική ιδέα oinosporos. Η ιδέα της σειράς περιποίησης «Oinoporos» προέκυψε από την ερευνητική εργασία της στο ΕΚΠΑ, με πεδίο έρευνας το γιγαρτέλαιο (λάδι από το κουκούτσι του σταφυλιού) από ελληνικές ποικιλίες με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ελαίου στη δημιουργία προϊόντων περιποίησης.

Η ονομασία «OinoSporos» προέκυψε από την κινητήριο δύναμη του εγχειρήματος, που είναι το κρασί και το κουκούτσι (γίγαρτο) του σταφυλιού. Η σειρά περιποίησης περιλαμβάνει σαπούνια, ενυδατική κρέμα σώματος, άλατα και έλαια σώματος και βάλσαμο χειλιών. Τα προϊόντα «Oinosporos» περιέχουν φυτικά συστατικά, συμβατά με την επιδερμίδα και παρουσιάζουν θεραπευτικές ιδιότητες για όλο το σώμα.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην Πράξη», μέσω του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ ετοιμάζονται να στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Κάποιοι, βρίσκονται ήδη στον επαγγελματικό στίβο και, μέσω της τεχνογνωσίας που έλαβαν, επιδιώκουν να δώσουν νέα ώθηση στην επιχείρησή τους.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Νίκος Παρασκευόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος ΔΣ της Vodafone Ελλάδας, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ανέφερε ότι η Vodafone εστιάζει στην καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων και στην στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων. Είναι σημαντική μας υποχρέωση ως εταιρία τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών να συμβάλουμε με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες μας στην στήριξη των νέων και την προετοιμασία τους για την οικονομία και τα επαγγέλματα του αύριο. Στην προσπάθεια αυτή η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα και την οικονομία αποτελεί ένα από τα πιο βασικά βήματα, πρόσθεσε.

«Η «Επιχειρηματικότητα στην Πράξη» είναι ένα εκπαιδευτικό όχημα που οδηγεί νέους και δημιουργικούς ανθρώπους με επιχειρηματικές ιδέες στην αφετηρία της υλοποίησης. Η διαδρομή είναι γνωστή, δημιουργική και καταλήγει στην επιτυχία», ανέφερε ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής κ. Νικόλαος Μυλωνάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο http://epefa.econ.uoa.gr

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη της αγοράς και του επιχειρείν, μεταξύ άλλων ο κ. Γ. Ξηραδάκης, Δ/νων Σύμβουλος XRTC Ltd, ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος Τραπέζης Πειραιώς και Πρόεδρος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η κα Νικόλ Ιωαννίδη, Διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Vodafone Ελλάδας κ.α. Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απόφοιτοι του Προγράμματος καθώς και εν δυνάμει επιχειρηματίες