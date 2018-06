The Performance Shop: Πώς θα ήταν αν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας υπήρχε από ένα μαγαζί που πουλά…παραστάσεις;

Πώς θα ήταν αν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας υπήρχε από ένα μαγαζί που πουλά…παραστάσεις; Αν και το The Performance Shop είναι ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ, που θα λειτουργεί από σήμερα Παρασκευή 15 Ιουνίου και για ένα μήνα στο κέντρο της Αθήνας (Μιλτιάδου 20 & Νικίου), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η ερώτηση προς τη δημιουργό του προέκυψε αυθόρμητα:

«Δεν είναι επιχείρηση, αλλά ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ. Δεν είμαι επιχειρηματίας για να έχω ένα τέτοιο μυαλό ή το know how. Πάρτε για παράδειγμα ένα έργο με τρεις περφομερς κι έναν θεατή, πόσο θα έπρεπε να τον χρεώσουμε για να πληρωθούν οι καλλιτέχνες; Αρα είναι ουτοπία ως επιχείρηση. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχει η λύση αλλά να μην την έχω βρει εγώ. Αν θεωρούμε ότι στις κοινωνίες μας πρέπει να υπάρχει ένα performer shop, τότε θα βρούμε τον τρόπο. Γιατί να αγοράζεις τσιγάρα και να μην αγοράζεις παραστάσεις; Θέλω να πω, γιατί όχι;», απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Λία Χαράκη, από τις πιο σημαντικές και δραστήριες καλλιτεχνικές φωνές της Κύπρου που φέρνει στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας το The Performance Shop, ένα pop-up κατάστημα το οποίο θα λειτουργεί με ωράριο καταστημάτων, αλλά και με βραδινές παραστάσεις.

«Σήμερα είναι τα εγκαίνια του καταστήματός μας. Ενα κατάστημα με διάφορες παραστάσεις διαθέσιμες στο κοινό, χωρισμένες σε διάφορες ενότητες: Παραστάσεις στη βιτρίνα, συμμετοχικές παραστάσεις, προπαρασκευασμένα φιλοξενούμενα έργα, αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εργαστήριο της Αννας Παγκάλου, ανοιχτές συζητήσεις για το κοινό κάθε Τετάρτη. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου και το οποίο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται αλλά και στον ανυποψίαστο περαστικό», συμπληρώνει η καλλιτέχνιδα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι θεατές/περαστικοί από το The Performance Shop θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να συμμετέχουν ή ακόμα και να παραγγείλουν μια καλλιτεχνική παράσταση. «Αν περάσει κάποιος απέξω και υπάρχει δρώμενο στη βιτρίνα, μπορεί να το παρακολουθήσει. Μετά μπορεί να μπει στο κατάστημα και να τον καθοδηγήσουμε, μέσα από την ιστοσελίδα μας, να διαλέξει μια από τις συμμετοχικές παραστάσεις που θα τον ενδιέφερε. Τότε κρατά θέση και αγοράζει εισιτήριο, που είναι 5 ευρώ η παράσταση», ενημερώνει η κ. Χαράκη το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως προς τον τρόπο… αγοράς μιας παράστασης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από έργα καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. «Εκτός από δυο που είναι από την Κύπρο, τα υπόλοιπα 15 είναι έργα καλλιτεχνών τα οποία διαλέξαμε από μια ανοικτή πρόσκληση που είχαμε κάνει πριν από τρεις μήνες», συμπληρώνει η ίδια για το μοναδικό στο είδος του… κατάστημα, που άνοιξε για πρώτη φορά στη Λευκωσία το 2014 (Pop-Up Festival/NiMAC), ενώ το 2016 επιλέχτηκε από το European Dancehouse Network (EDN) ως μια από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη για να έρθει σε επαφή ο χορός με διαφορετικά είδη κοινού.

«Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η γέφυρα μεταξύ της τέχνης και του καθημερινού ανθρώπου. Η τέχνη είναι ένας τρόπος να επιστρέψει μέσα στην καθημερινότητα του ατόμου, να είναι μέρος της, εξού και το πλαίσιο «κατάστημα» μέσα στον δρόμο. Επίσης, έχει να κάνει με το πώς αξιολογούμε και εκτιμούμε την άυλη τέχνη, δηλαδή το εφήμερο, αυτό που δεν μπορώ να πάρω σπίτι μου. Στην ουσία, την εμπειρία», καταλήγει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενη στην ουσία του έργου της.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ