Το «Eye’s Walk Digital festival 2018» στη Σύρο και στη Μυτιλήνη

Στην ‘Ανω Σύρο (27,28,29 Ιουλίου), όπου έχει καθιερωθεί, αλλά και στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης (Πανσέληνος 26 Αυγούστου), το Eye’s Walk Digital festival επιστρέφει και φέτος, γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Χρονιά Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Δημιουργώντας μια διευρυμένη πολιτιστική εμπειρία, το Φεστιβάλ αναδεικνύει την Ευρώπη μέσα από τις μίξεις και τις αντιφάσεις τηςμ σε αυτά τα δυο μαγικά μέρη της χώρας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:

– Virtual Reality Installation, Workshops, Video Installation Art & performances, που συνδέουν 24 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με τις δύο κοινότητες και τους επισκέπτες τους στο δημόσιο χώρο. «Ρίχνουμε τους προβολείς και φωτίζουμε το πρόσωπο της Ευρώπης στο σήμερα με όλους τους έντονους κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς που τροφοδοτούν τον πολιτισμό μας», αναφέρουν οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας ότι «το νερό, ο κάτοικος, ο μετακινούμενος άνθρωπος, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης μαζί γίνονται μια αφήγηση, μια χορογραφία ζωής και δημιουργίας».

– «Europe Started Here»: Ανω Σύρος

27 Ιουλίου: 8.30 μμ. H πορεία του Διονύσου έρχεται από τη θάλασσα και με τσαμπούνες και τραγούδια εγκαινιάζει τις «Πρεσβείες» του Φεστιβάλ στη Ερμούπολη και στην ‘Ανω Σύρο.

28 Ιουλίου: Workshops για παιδιά. 8.30 μμ-11.00 μμ: Performances σε διαφορετικά σημεία στο Δημόσιο χώρο της ‘Ανω Σύρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Johannes Gerard (Ολλανδία), Christophe Beyler (Γαλλία), Μαριεύη Μαστοράκη (Ελλάδα).

29 Ιουλίου: 9.30-12.00 μμ. Η μεγάλη βραδιά του Video Installation Art ξεδιπλώνεται στον κεντρικό δρόμο του μεσαιωνικού οικισμού με Virtual Reality Installation από την ομάδα VIRA, 16 Video Installation Art από τους καλλιτέχνες Emmanuel Tussore (Γαλλία), Emiliano Zucchini & Paolo Tarsi (Ιταλία), Bahar Borna Faraz (Ιράν), Θεοδώρα Πρασσά (Ελλάδα), Ελένη Τσαμαδιά (Ελλάδα), Moran Been-noon & Aliina Lindroos (Ισραήλ & Φιλανδία), Russell J.Chartier & Paul J. Botelho (ΗΠΑ), Χρύσα Μπεζιριαννίδου (Ελλάδα), Κυριακή Γονή (Ελλάδα), The Refugee Film Collection (Cristobal Catalan, Amir Kabir Jabari, Φλωρεντία Οικονομίδου, Daniel Wechsler, Yovista Ahtajida, Aline Biasutto, Wilfried Agricola de Cologne).

Η σοπράνο Χριστίνα Ασημακοπούλου και μέλη της Ορχήστρας των Κυκλάδων ανοίγουν & απογειώνουν τη μεγάλη βραδιά της 29ης Ιουλίου. Συν-διοργάνωση Περιφέρεια Ν. Αιγαίου & Δήμος Σύρου Ερμούπολης.

– «Συντροφιά με τα καλοκαιρινά φεγγάρια στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης/ Europe in my region 2018», Πανσέληνος 26 Αυγούστου, στις 21.00. Συνδιοργάνωση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Οπως αναφέρεται από τους διοργανωτές, «επιλέγουμε τον αρχαιολογικό χώρο του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης ως το ιδανικό μέρος όπου η διαπραγμάτευση του ατόμου με το σύγχρονο κόσμο, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του μπορεί να συμβεί με ασφάλεια. Τα έργα ανοίγουν προβληματισμούς για τη θέση του ατόμου στη σύγχρονη, παγκόσμια κοινότητα. Ο αρχαιολογικός χώρος, τόπος μνήμης, ενόρασης και σκέψης γίνεται χώρος ζωντανού ζυμώματος του παρόντος με το παρελθόν μέσω της πλέον σύγχρονης τέχνης και τεχνολογίας».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Αγγελίνα Βοσκοπούλου/Ελλάδα, Francois Tussore/Γαλλία (στο έργο του «Sirens», που έχει παρουσιαστεί στο Pont Neuf στο Παρίσι σε επιμέλεια του Palais de Tokyo και αναφέρεται στη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο της ζωής με πρωταγωνιστές κατοίκους από ένα ψαροχώρι στη Σενεγάλη από όπου μεγάλη ροή προσφύγων έχει μετακινηθεί), Olga Guse/Ρωσία, David Bickley/Ιρλανδία, Φλωρεντία, Οικονομίδου/Ελλάδα, Emiliano Zucchini & Paolo Tarsi/Ιταλία, Sarawut Chutiwongpeti/Ταϋλάνδη, Bahar Borna Faraz/ Ιράν.

– Η τέχνη και ο κόσμος μας είναι ένα: Η χορογράφος Ερμίρα Γκόρο θα δημιουργήσει, ως αποτέλεσμα κοινής δουλειάς με τους καλλιτέχνες και τις διαφορετικές κοινότητες της Μυτιλήνης, μια χορογραφημένη πορεία των κατοίκων μέσα στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης ως μέρος της μεγάλης εορταστικής βραδιάς του Video Installation Art.

