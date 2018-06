Σε νέες κατηγορίες προϊόντων, πέρα από τα αναψυκτικά, επεκτείνεται η Coca-Cola

Επενδύει στην καινοτομία

«Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Τέρμα η μιζέρια. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά αρκεί να το πιστεύουμε και να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εργασία στους νέους ανθρώπους». Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Εψιλον στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε για την παρουσίαση της νέας στρατηγικής της Coca-Cola.

Οπως ανέφερε, «η Coca-Cola Τρία Εψιλον είναι ιστορική εταιρεία σύμβολο για την Ελλάδα. Ο συνδετικός της κρίκος με το μέλλον είναι η καινοτομία. Μόνο η καινοτομία παράγει προστιθέμενη αξία και προστιθέμενη αξία σημαίνει θέσεις εργασίας για τους νέους ώστε να μείνουν στη χώρα».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Coca-Cola Τρία Εψιλον «αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και μια από τις δέκα μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες της χώρας. Αντιπροσωπεύει το 0,5% του ΑΕΠ της χώρας. Ανήκει σε ένα μεγάλο ελληνικό πολυεθνικό γίγαντα που βρίσκεται σε 28 χώρες, έχει 36.000 εργαζόμενους και απευθύνεται σε 600 εκατ. καταναλωτές».

Τόνισε δε, ότι τρεις είναι οι βασικοί άξονες δράσης της Coca-Cola Τρία Εψιλον: Επενδύσεις, παραγωγή και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, Προστασία του περιβάλλοντος και Στήριξη των νέων. «Οι μεγάλες επενδύσεις μας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο Σχηματάρι mega-plant δείχνουν τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Οι 1500 εργαζόμενοι στην Coca-Cola Τρία Εψιλον είναι εδώ, παράγουν, ζουν στην Ελλάδα και εξάγουν προϊόντα σε 11 χώρες», επεσήμανε ο κ. Παπαχρήστου.

Νέα παγκόσμια στρατηγική

Με άξονα την καινοτομία η νέα παγκόσμια στρατηγική της Coca-Cola δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, για να προσφέρει στους καταναλωτές, όλων των ηλικιών, όλο και περισσότερες επιλογές.

Η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα παρουσιάζοντας το νέο όραμα της εταιρείας επεσήμανε ότι «ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και μαζί αλλάζουν και οι καταναλωτές οι οποίοι πλέον αναζητούν ένα πιο φυσικό και πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η φωνή τους είναι πιο δυνατή από ποτέ και οι ίδιοι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούν από τις εταιρείες που εμπιστεύονται και τις μάρκες που αγαπούν να κάνουν το ίδιο. Ακούμε τις καταναλωτές μας και οι δικές τους ανάγκες και επιθυμίες μας δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. Οραμά μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές από προϊόντα με λιγότερη ή καθόλου ζάχαρη και θερμίδες, προϊόντα πιο θρεπτικά αλλά πάντα με την ίδια αξεπέραστη γεύση. Προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες πέρα από το αναψυκτικό για κάθε στιγμή της ημέρας και για όλες τις ηλικίες».

Πρόσθεσε επίσης, ότι «η Coca-Cola είναι στην Ελλάδα σχεδόν 50 χρόνια. Είμαστε μέρος της κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε και με την οποία αναπτυσσόμαστε μαζί. Σε αυτή τη διαδρομή δεν είμαστε μόνοι. Από το 1969 μαζί με τον εμφιαλωτή μας την Coca-Cola Τρία Εψιλον κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ετσι συνεχίζουμε και στο μέλλον να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και να δημιουργούμε αξία για τη χώρα και ευκαιρίες για όλους».

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου μίλησε για την ανάπτυξη που σηματοδοτεί η νέα στρατηγική για την τοπική παραγωγή και τον τρόπο που υπηρετείται από τις επενδύσεις στη χώρα και ιδιαίτερα από το Σχηματάρι mega-plant.

«Με την Coca-Cola λειτουργούμε μαζί, ως ένα και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και προσδοκίες για τον ρόλο μας στην κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον. Μαζί, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το στρατηγικό μας όραμα πραγματικότητα στην Ελλάδα και να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και συνεργάτες μας στην αγορά, τους χιλιάδες τοπικούς μας προμηθευτές» ανέφερε ο κ. Παπαχρήστου και συνέχισε «οι μεγάλες επενδύσεις μας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο Σχηματάρι mega-plant δείχνουν τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, και ενεργοποιούν το νέο παραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο για πάνω από 500 διαφορετικά προϊόντα, ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αντίστοιχο στην αγορά, που μας επιτρέπει να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές μας, σε κάθε στιγμή της μέρας τους, σε κάθε περίσταση κατανάλωσης. Ενα total beverage portfolio, που καλύπτει τις προτιμήσεις τους, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που παράγονται στο εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Εψιλον στο Σχηματάρι εξάγονται σε 11 χώρες. H Coca-Cola διαθέτει επίσης μονάδες στο Αίγιο (όπου παράγεται το νερό Αύρα) και στην Κρήτη, καθώς και το εργοστάσιο της Τσακίρης στην Αταλάντη.

Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων

Από τις αρχές του έτους παράγεται στο Σχηματάρι mega-plant το FuzeTea που συνδυάζει εκχυλίσματα τσαγιού, από 100% βιώσιμες καλλιέργειες, χυμό φρούτων και αρωματικά φυτά, για τις ανάγκες της ελληνικής αλλά και της ιταλικής αγοράς, ενώ δημιουργήθηκε και παράχθηκε η Coca-Cola με γλυκαντικό στέβια. Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα μοναδικά προϊόντα που εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής η οποία υπηρετεί η οποία υπηρετεί την αρχή της κάλυψης περισσότερων καταναλωτών, περισσότερων αναγκών και περισσότερων στιγμών μέσα στην ημέρα.

Οπως επεσήμανε η Ντιάνα Μπίρμπα, Διευθύντρια Marketing της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, «ανανεώνουμε τα αναψυκτικά μας και επεκτεινόμαστε σε νέες κατηγορίες προϊόντων, πέρα των αναψυκτικών, επενδύοντας στην καινοτομία. Σε όλο τον κόσμο διαθέτουμε περισσότερα από 4.000 προϊόντα και 500 μάρκες. Στην Ελλάδα έχουμε 35 προϊόντα από συνολικά οκτώ μάρκες».

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της κατηγορίας των αναψυκτικών, λανσάρει στην Ελλάδα, Fanta πορτοκαλάδα, με 30% λιγότερη ζάχαρη και 20% χυμό πορτοκάλι, Fanta πορτοκαλάδα και λεμονάδα Zero, χωρίς θερμίδες και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, Sprite Zero Λεμόνι Μέντα, καθώς και δύο νέες γεύσεις Schweppes, με Λεμόνι και Μαστίχα-Μέντα, χωρίς ζάχαρη, γεύση εμπνευσμένη από την Ελλάδα και διαθέσιμη μόνο στη χώρα.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες, λανσάροντας στην Ελλάδα τη σειρά AdeΖ που σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των ροφημάτων φυτικής προέλευσης, με θρεπτικές ιδιότητες. Η νέα σειρά διατίθεται με το 100% ανακυκλώσιμο μπουκάλι Plant Bottle, φτιαγμένο από 30% από φυτικά υλικά.

Σημειώνεται ότι η The Coca-Cola Company εξαγόρασε τον Μάρτιο του 2017 την AdeZ, νούμερο ένα εταιρεία στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων στη Λατινική Αμερική. Τα προϊόντα αυτά δεν θα παράγονται στην Ελλάδα αλλά θα εισάγονται από το εξωτερικό.

Μαρία Τσιβγέλη