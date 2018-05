ICAP People Solutions Executive Dinner – 2018

Innovation culture empowered by CEOs through courageous conversations and feedback

Tην Τετάρτη 6 Ιουνίου, ο τομέας People Solutions της ICAP Group, διοργανώνει για τέταρτη χρονιά CEO Dinner, στο Divani Caravel Hotel, Brown’s Bar Restaurant φέτος με θέμα «Innovation culture empowered by CEOs through courageous conversations and feedback».

«Είναι η παροχή ανατροφοδότησης ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για της επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας;».

Στην ομιλία του ο διεθνής ομιλητής Stephane Moriou, ένας από τους λίγους κορυφαίους εισηγητές σε ότι αφορά την Αξία και του τρόπους παροχής της Ανατροφοδότησης, θα παρουσιάσει γιατί η ανάπτυξη μιας κουλτούρας παροχής ανατροφοδότησης επηρεάζει αισθητά την απόδοσης των εργαζομένων αλλά και την εταιρική καινοτομία.

Ο Stephane Moriou, βάσει της εκτενούς διεθνής του εμπειρίας, θα δώσει επίσης απτές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διάδοσης των Βέλτιστων Πρακτικών παροχής ανατροφοδότησης και θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες, σχετικούς προβληματισμούς και παραδείγματα.

Τέλος, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας που έχει πραγματοποιήσει για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, θα δείξει με τη βοήθεια εκτενών δεδομένων, πώς οι σωστές τεχνικές παροχής ανατροφοδότησης παράγουν απόδοση με διάρκεια.