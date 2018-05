«Επανεκκίνηση» για την προστασία της ελληνικής φύσης

LIFE-IP 4 NATURA: Το μεγαλύτερο σε διάρκεια και προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE για την προστασία της ελληνικής φύσης ξεκινά με τη συνδρομή 10 διαφορετικών φορέων της χώρας

Με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ρόλο συντονιστή, δέκα διαφορετικοί φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο σε διάρκεια και προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE, που έχει ποτέ εγκριθεί για την Ελλάδα.

Βασικός στόχος όλων των εταίρων είναι η χώρα να ανταποκριθεί επισήμως στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση.

Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση αναδείχθηκαν οι πτυχές του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE IP 4 NATURA (Inegrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece) για την Ελλάδα, παρουσία των εταίρων του έργου (το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Περιφέρειες Αττικής, Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο).

Το συγκεκριμένο έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά 10,2 εκατ. ευρώ και εθνική συμμετοχή 6,8 εκατ. ευρώ. Στην εθνική συμμετοχή το Πράσινο Ταμείο μετέχει με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ.



Βασική προτεραιότητα του LIFE-IP 4 NATURA είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000.

Ανάμεσα στις βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνονται η εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας, η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και για πρώτη φορά η χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

Αναμένεται να δοθεί οικονομική ώθηση στις τοπικές κοινωνίες, ειδικότερα στους τομείς γεωργίας, αλιείας, τουρισμού.

«Το πρόγραμμα αυτού του είδους υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και επεσήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που εξαιτίας αυτού του προγράμματος «στην Ελλάδα έχουμε μία task force που αναζητά πόρους και δεν κόβει».



Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων σε ειδικές περιοχές, όπως είναι οι πολιτικές για την διαφύλαξη προστατευόμενων ειδών.

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, ώστε να επιτύχουμε ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες που τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες» είπε ακόμα ο κ. Φάμελλος και κατέληξε: «Εχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, δεν είναι πλέον μια αποσπασματική δράση, έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον και για την κάλυψη σημαντικών αναγκών στο φυσικό κεφάλαιο της χώρας και πλέον διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνουμε».

«H Ελλάδα καλείται να κερδίσει το στοίχημα των προστατευόμενων περιοχών όχι μόνο γιατί είναι υποχρέωση αλλά γιατί είναι και ευκαιρία», τόνισε ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο πλούσιες οικολογικά χώρες στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ωστόσο γνωστό σε πολλούς ότι αυτές οι περιοχές αποτελούν θησαυρούς, αν και αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν πυρήνες τοπικής ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για να διαμορφωθεί μια κοινωνική συμμαχία.

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η κ. Silvia Donato, Project Adviser του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – EASME, που έχει αναλάβει την παρακολούθηση του έργου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τόνισε ότι «Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα LIFE αποτελούν νέα εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή του φιλόδοξου πλαισίου πολιτικής της Ε.Ε. για το περιβάλλον. Επιτελούν συνεπώς έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό ρόλο. Στην Ελλάδα, το έργο LIFE-IP 4 NATURA, χάρη στην ολιστική του προσέγγιση αναφορικά με τη διαχείριση περιοχών, ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων κοινοτικής σημασίας, θα έχει καταλυτική συνεισφορά στο δίκτυο Natura 2000. Το έργο είναι πολύ φιλόδοξο και ανυπομονούμε για την επιτυχή εφαρμογή του».

Το LIFE-IP 4 NATURA με μια ματιά

«Η παραγωγική ανασυγκρότηση που συζητάει όλη η Ελλάδα σήμερα είτε θα θεμελιωθεί σε αυτή τη σύγχρονη τάση της Κυκλικής Οικονομίας ή θα αποτύχει. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και όλοι οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς να πούμε στην κοινωνία ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές στη χώρα μας.

Η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευημερία που διεκδικούμε περνούν και μέσα από τέτοιες αλλαγές, γιατί δεν μιλάμε απλά για παραγωγικά και οικονομικά εργαλεία. Τα αποτελέσματα του ισχύοντος παραγωγικού μοντέλου είναι εμφανή και γνωστά σε όλους, είναι η εξάντληση των πόρων, η ρύπανση του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτες δραστηριότητες, η άνοδος της τιμής των προϊόντων και η αποεπένδυση.

Θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε χωρίς να διστάσουμε. Πρέπει όμως όλοι και ως πολίτες και ως παραγωγοί να αλλάζουμε παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο».

Σωκράτης Φάμελλος, αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την ομιλία του στα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)