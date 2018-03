Πρόγραμμα VentureGarden: Πως να κάνετε την ιδέα σας επιχειρηματική δράση

Την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος επιχειρηματικότητας Venture Garden, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ανακοίνωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-THI).

Το πρόγραμμα, έχοντας ήδη ολοκληρώσει οκτώ κύκλους, πραγματοποιείται από κοινού από το Entrepreneurship Hub of ACT στη Θεσσαλονίκη και το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Οπως επισήμαναν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, το Venture Garden έχει συνεισφέρει σημαντικά στην τόνωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δίνοντας την ευκαιρία σε φιλόδοξους επιχειρηματίες να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους, αλλά κυρίως να αποκτήσουν επιχειρηματική σκέψη, το VentureGarden έχει προσφέρει απτά αποτελέσματα σε ένα τομέα που έχει καταλυτική σημασία για την Ελλάδα.

Το VentureGarden αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιχειρηματιών, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρηματικότητας και να εκπαιδευτούν από επαγγελματίες του χώρου. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε επιχειρηματική πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 μαθήματα, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τα πιο σημαντικά θέματα που καθορίζουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό ξεκίνημα, καθώς και ένα στάδιο συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, διάρκειας 12 μηνών, που βασίζεται στο εξατομικευμένο πλαίσιο επιχειρηματικών στόχων του κάθε συμμετέχοντα.

Ηδη, στους οκτώ προηγούμενους κύκλους του προγράμματος υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.900 αιτήσεις συμμετοχής, όπου 670 επελέγησαν και παρακολούθησαν το πρόγραμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ κύκλων, 230 καθηγητές και mentors παρέδωσαν συνολικά 619 ώρες μαθημάτων στους συμμετέχοντες του προγράμματος, προσφέροντας συμβουλευτική και ουσιαστική υποστήριξη, με στόχο οι επιχειρηματικές ιδέες των συμμετεχόντων να προσφέρουν απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και σήμερα, περισσότερες από 910 ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden.

Ο Μιχάλης Πρίντζος, THI Director of Programming, επισήμανε ότι η έναρξη του πέμπτου χρόνου για το VentureGarden και η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας στο πρόγραμμα, αποτελούν απόδειξη της εξαιρετικής βοήθειας που το πρόγραμμα έχει προσφέρει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, καθώς και έναν σημαντικό άξονα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο στόχος μας μέσω αυτού του προγράμματος παραμένει ο ίδιος, να υποστηρίξουμε νέους ανθρώπους που διαθέτουν όραμα και δυναμισμό στην προσπάθειά τους να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πραγματικότητα, πρόσθεσε ο Μιχάλης Πρίντζος.

Ο Αλέξης Κομσέλης, Director of ALBA Hub for Entrepreneurship and Development, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «τα τελευταία χρόνια μάθαμε πολλά από τους επιχειρηματίες που μας εμπιστεύθηκαν στο πλαίσιο του VentureGarden. Μάθαμε ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος με λίγα και πλούσιος από εμπειρίες».

O Γιώργος Κόκκας, Director of Entrepreneurship Hub ACT, ανάφερε ότι το VentureGarden είναι «ένας φάρος καθοδήγησης για νέους, στην καρδιά, ανθρώπους που θέλουν να τολμήσουν στον επιχειρηματικό στίβο. Χάρη στην στοχευμένη εκπαίδευση στο επιχειρείν, στην καθοδήγηση από τους μέντορες, και τις λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες που παρέχονται από το πρόγραμμα αυξάνονται εντυπωσιακά οι πιθανότητες επιτυχίας των υποστηριζόμενων εγχειρημάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επισκεφθούν το www.venturegarden.gr.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ