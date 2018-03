Στην κατηγορία BB+ διατηρεί την κυπριακή οικονομία ο S&P

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s διατηρεί τη διαβάθμιση του αξιόχρεου της Κύπρου στην κατηγορία «σκουπίδια», στην οποία βρίσκεται από το 2012. Συγκεκριμένα, ο οίκος Standard and Poor’s κρατά την κυπριακή οικονομία στο BB+, πράγμα που σημαίνει ότι η Κύπρος παραμένει εκτός επενδυτικής βαθμίδας.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Κύπρο σε αυτή τη βαθμίδα BB+ πριν ένα ακριβώς χρόνο, δημιουργώντας προσδοκίες για έξοδο από την κατηγορία «σκουπίδια», για την οποία χρειάζεται μία μόνο αναβάθμιση. Οι άλλοι τρεις διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν την Κύπρο σε δύο ή τρεις βαθμίδες χαμηλότερες από τον Standard and Poor’s.

Ο οίκος σημειώνει ότι αναβάθμιση των αξιολογήσεων θα προκύψει εάν διαπιστωθεί μεγαλύτερη δυναμική στη μείωση των τρωτών σημείων της Κύπρου, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα και τα υψηλά χρέη του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι θα εξεταστεί αναβάθμιση των αξιολογήσεων το 2018, εάν η οικονομική ανάκαμψη και η κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής παρέχει ώθηση για περαιτέρω σημαντική μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, οι μετρήσεις του εξωτερικού χρέους της οικονομίας βελτιώνονται περαιτέρω, ιδίως μέσω μείωσης του βραχυπρόθεσμου χρέους της και εάν οι πιστωτικές και νομισματικές συνθήκες της Κύπρου εξακολουθούν να συγκλίνουν με εκείνες της ευρωζώνης, μέσω μιας ουσιαστικής μείωσης του «ασυνήθιστα υψηλού» επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι αξιολογήσεις της Κύπρου περιορίζονται από τον ψηλό βαθμό μόχλευσης της οικονομίας, τον επιβαρυμένο τραπεζικό τομέα και το μικρό μέγεθος της σε σχέση με άλλα κράτη – μέλη της ευρωζώνης. «Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να λάβει υπόψη λιγότερο τις μικρότερες οικονομίες της ευρωζώνης κατά τον καθορισμό της πολιτικής αποφάσεων της», αναφέρεται από τον οίκο Standard and Poor’s.

Για το 2018 ο οίκος αναμένει ότι η οικονομία θα επιστρέψει στα μεγέθη του 2011. Η επενδυτική δραστηριότητα θα παραμείνει ισχυρή υποστηριζόμενη από τα έργα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, κυρίως στον τουρισμό και την ενέργεια, ενώ αναμένεται ότι οι εξαγωγές κυρίως από τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη μέχρι το 2021.

Ο ισολογισμός του κυπριακού ιδιωτικού τομέα είναι από τους πλέον χρεωμένους στην Ευρώπη σε περίπου 250% του ΑΕΠ. Ο οίκος σημειώνει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας παραμένει μία σημαντική πιστωτική αδυναμία και το μέγεθός του είναι τρεις φορές το ΑΕΠ. Αναμένεται ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί λόγω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα αυξηθεί οριακά μέχρι το 2021, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να μειωθούν σταδιακά υποστηριζόμενα από τις προσπάθειες των τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε στο 1,9% του ΑΕΠ το 2017, έναντι 0,5% που ανέμεναν οι S&P, ενώ για τα επόμενα έτη αναμένεται να διατηρηθούν μέτρια τα πλεονάσματα.

Η επόμενη αξιολόγηση του οίκου θα είναι το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, η επόμενη αξιολόγηση είναι στις 20 Απριλίου, από τον οίκο Fitch, ο οποίος κατατάσσει την Κύπρο δύο σκαλιά μακρύτερα από την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, έχοντας αξιολογήσει με ΒΒ το μακροπρόθεσμο χρέος της και με Β το βραχυπρόθεσμο.