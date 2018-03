ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ – ΚΙΝΑ: Αυξάνεται η ένταση μεταξύ των υπερδυνάμεων

Η διαρκώς αυξανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις των τριών υπερδυνάμεων, ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, ήταν η κοινή διαπίστωση των ομιλητών στο πάνελ που συντόνισε ο Ian Lesser, Αντιπρόεδρος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του The German Marshall Fund of the US στο Βέλγιο, κατά την τρίτη μέρα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Anthony L. Gardner, Σύμβουλος της Sidley & Austin και Brunswick Global εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μόνη χώρα που διαθέτει μία στρατηγική είναι η Κίνα. Oπως χαρακτηριστικά είπε: «Μπορεί να μη συμμερίζομαι τις απόψεις του Πεκίνου για τη Σινική Θάλασσα ή άλλα θέματα, ωστόσο φαίνεται να είναι η μόνη χώρα αυτή τη στιγμή με μακρόπνοη στρατηγική». Ο κ. Gardner αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τη Συρία και την Κριμαία και άσκησε κριτική στη ρωσική πολιτική, αλλά και στις ΗΠΑ για τον τρόπο που χειρίζονται τις εμπορικές σχέσεις. Εκτίμησε δε ότι τρία σημεία, στα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι ο πόλεμος στη Συρία, ενδεχόμενη κατάρρευση της συμφωνίας στο Ιράν και κλιμάκωση της έντασης στη Βόρεια Κορέα.

Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών επιδρούν και στη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ τους, εκτίμησε ο Gang He, Λέκτορας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Κίνας. Ο κ. Gang He στάθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει από την ημέρα που εγκαταστάθηκε στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας επηρεάζει και τις διμερείς σχέσεις. Εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι μπορεί να βελτιωθούν οι σχέσεις των τριών χωρών στο μέλλον, δεδομένου ότι και οι τρεις επιθυμούν τη σταθερότητα.

Ο Ivan Krastev, Πρόεδρος του Center for Liberal Strategies της Βουλγαρίας, έκανε μία διαφορετική προσέγγιση του θέματος εκτιμώντας ότι στην πραγματικότητα δεν άλλαξαν οι συσχετισμοί δυνάμεων και οι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Αυτό που άλλαξε στις ΗΠΑ είναι η εκλογή Τραμπ, η οποία μας έκανε να δούμε τις ήδη υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των χωρών. Στην παρέμβασή του τόνισε ότι μέχρι πρόσφατα η Ευρώπη δεν είχε δώσει σημασία στη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας, κάτι που ωστόσο έγινε σαφές από την Κριμαία, αλλά και αργότερα στη Συρία. Μίλησε επίσης για στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας προσθέτοντας ότι το Πεκίνο έχει μεγάλη οικονομική δύναμη, όμως ο Ρώσος Πρόεδρος έχει μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Ο Cheng Li, Διευθυντής του Κέντρου Εξωτερικής Πολιτικής της Κίνας, John L. Thornton, Brookings, υπογράμμισε ότι το θέμα της τριμερούς σχέσης δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή από την παγκόσμια κοινότητα, καθώς έχουν γίνει ελάχιστες διασκέψεις. Κατά την άποψή του, η Ρωσία δεν εμπιστεύτηκε ποτέ τους Κινέζους, μάλιστα θεωρούν ότι οι Κινέζοι είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς παρά στους Ρώσους. Τόνισε μάλιστα ότι η κατάσταση στην τριμερή σχέση είναι πολύ χειρότερη από παλιά και πρέπει να κάνουμε κάτι πριν να είναι αργά.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πειραιά, Αθανάσιος Πλατιάς, έκανε το διαχωρισμό μεταξύ της οικονομικής και της στρατιωτικής δύναμης εξηγώντας ότι μπορεί η Κίνα να έχει αναδυθεί ως παγκόσμια οικονομική δύναμη, όμως όσον αφορά στη στρατιωτική δύναμη, οι δαπάνες των ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτερες σε σχέση με το ΑΕΠ και παραμένουν μία στρατιωτική υπερδύναμη. Επίσης, εξήγησε ότι η Ουάσιγκτον αντιδρά στις φιλόδοξες προοπτικές της Κίνας να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ σε 30 χρόνια. Εκτίμησε ακόμη ότι το θέμα του «δρόμου του μεταξιού» είναι τεράστιο και ξυπνά τα αμερικανικά αντανακλαστικά. Οι ΗΠΑ πολέμησαν στον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ακριβώς για να μην αναδυθεί μία υπερδύναμη στην περιοχή της Ευρασίας.

Ο Xuetong Yan, Γενικός Γραμματέας του World Peace Forum της Κίνας, είπε ότι εξ αιτίας της ανόδου της Κίνας και της πτώσης της Αμερικής έχουμε μία νέα εικόνα στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό και οδεύουμε προς ένα νέο διπολισμό. Εκτίμησε δε ότι στις επόμενες δεκαετίες, δεν θα έχουμε κάποιον παγκόσμιο ηγέτη. Η Κίνα και οι ΗΠΑ δε θα μπορέσουν να καταφέρουν κάτι τέτοιο, δηλαδή να γίνουν ηγέτης όπως ήταν κάποτε η Σοβιετική Eνωση.

Πηγή DELPHI FORUM