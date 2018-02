Με δύο περίπτερα μετέχει η Ελλάδα στην έκθεση GSMΑ Mobile World Congress 2018

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει για έκτη διαδοχική φορά στη διεθνή έκθεση-συνέδριο GSMΑ Mobile World Congress 2018, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1 Μαρτίου. Για πρώτη φορά, θα συμμετέχει και στην ειδική παράλληλη εκδήλωση Four Years from Now (4YFN) που απευθύνεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις – startups.

Η φετινή ελληνική παρουσία στην κορυφαία αυτή εκδήλωση, θα είναι αναβαθμισμένη, με δύο εθνικά περίπτερα, στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, στα οποία καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων από το χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας, αλλά και τα συναφή ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και οι δομές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 25-30 μικρές και μεσαίες εταιρείες να εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, στο σημαντικότερο παγκόσμιο γεγονός στο χώρο όχι μόνο των κινητών επικοινωνιών αλλά στον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και των σχετικών τεχνολογιών. Τους κοινόχρηστους χώρους του περιπτέρου θα έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και άλλες εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην αποστολή.

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ και του Corallia και την υποστήριξη της ΕΕΚΤ, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δε τη συμμετοχή στις μεγαλύτερες διεθνείς εκδηλώσεις. Κυριότερες από αυτές είναι: CeBIT, IoT World Congress, Game Connection, Aerospace Show, κλαδικές εκθέσεις Ναυτιλιακής Τεχνολογίας, Αγροδιατροφής κ.ά.

Επιπλέον, η ελληνική συμμετοχή τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΕΤ.