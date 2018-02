Φτιάξε τη δική σου ταινία για τους πρόσφυγες

Εξι γνωστοί και καταξιωμένοι Ελληνες σκηνοθέτες και παραγωγοί ντοκιμαντέρ απευθύνουν μια δημιουργική πρόσκληση σε κάθε πολίτη που νοιάζεται για την προσφυγική κρίση και επιθυμεί την αλληλογνωριμία και την κατανόηση ανάμεσα σε πρόσφυγες, μετανάστες και ντόπιους στην Αθήνα και την Αττική: Ελα να φτιάξεις μια ταινία γι’ αυτό το θέμα δίπλα σε έμπειρους δημιουργούς όπως είναι ο Αγγελος Κοβότσος, ο Βασίλης Λουλές, ο Μάρκος Γκαστήν, ο Παναγιώτης Ράππας, η Δανάη Μανουσαρίδη και ο Κώστας Σπυρόπουλος. Πάρε μέρος στη Δράση Home New Home!

Το StoryDoc, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Ανοιχτά Σχολεία και την Περιφέρεια Αττικής, οργανώνει σχολή παραγωγής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια.

Το πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμαντέρ απευθύνεται σε κάθε φίλο του ντοκιμαντέρ και του κινηματογράφου, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας στο αντικείμενο. Ιδιαίτερα τμήματα θα συγκροτηθούν για νέους και για μεγαλύτερους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ παρέχεται επίσης δωρεάν κινηματογραφικός εξοπλισμός σε κάθε συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 3 τριήμερα σεμινάρια, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και το Μάιο του 2018.

«Επιδιώκουμε να δώσουμε φωνή σε όσους ζουν το πρόβλημα στο σχολείο, στη γειτονιά, στη δουλειά, στον καταυλισμό και θέλουν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν ένα δικό τους έργο τέχνης» μάς λέει ο συντονιστής του προγράμματος, Κ. Σπυρόπουλος. Εμπειροι κινηματογραφιστές, με μακρά θητεία στην εκπαίδευση, μυούν στην τέχνη της κινηματογραφικής αφήγησης τους εκπαιδευόμενους στα σεμινάρια.

Είναι η δεύτερη χρονιά λειτουργίας αυτού του προγράμματος, ενώ οι ταινίες που δημιουργήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο (αναλυτικά στο www.homenewhome.gr) γνώρισαν μεγάλη διάδοση με δεκάδες προβολές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα νησιά του Αιγαίου, τα Χανιά και άλλες μεγάλες πόλεις. Πολλές, δε, συμμετείχαν σε διεθνή Φεστιβάλ στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.

«Παίρνοντας μέρος στα γυρίσματα και στις συζητήσεις με τον κόσμο στις προβολές της ταινίας ένιωσα να με τιμούν και να με αναγνωρίζουν σαν έναν από όλους» μας είπε ο Ραχμάντ, μέλος της Αφγανικής κοινότητας, πρωταγωνιστής της ταινίας «Πόθος». Μια άλλη ηρωίδα η Χέντ, πρωταγωνίστρια της ομώνυμης ταινίας, που γυρίστηκε στο χώρο φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη, είπε ότι στην ταινία συμπυκνώνεται το καταστάλαγμα μιας ζωής 18 μηνών χωριστά από την οικογένειά της με την οποία ξανάσμιξε στη Γερμανία στο τέλος του 2016.

Ενδεικτικά, μερικά από τα θέματα που θα πραγματευτούν όσοι λάβουν μέρος είναι:

– Η καθημερινότητα των προσφύγων που διαμένουν στους καταυλισμούς ή και σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

– Η εμπειρία νέων προσφύγων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

– Πρόσφυγες θύματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.

– Πρόσφυγες σε αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση σε ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων ή εκμάθηση ελληνικών.

– Οικογένειες χωρισμένες από τον πόλεμο και την προσφυγιά και προσπάθειες επανένωσης.

– Ο εθελοντισμός για τους πρόσφυγες (εθελοντές σε ΜΚΟ ή μεμονωμένοι).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Story Doc, στέλνοντας αίτηση συμμετοχής στο info@storydoc.gr, όπου παρακαλούνται να αναφέρουν την ιδέα τους σε μια σύντομη περίληψη, όπως επίσης και ιδέες για το πώς σκέφτονται να προσεγγίσουν δημιουργικά το θέμα τους. Οσοι δηλώσουν συμμετοχή, θα ειδοποιηθούν άμεσα για την επιλογή στα σεμινάρια. Οσοι δεν επιλεγούν, θα λάβουν επίσης σχετική ειδοποίηση.

Η δράση Ηοme – New Home θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Σχολείο, 2o Λύκειο Αθηνών Χέυδεν και Αχαρνών (είσοδος από την Χέυδεν).

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων:

1) 9 Φεβρουαρίου, 15.30-20.00, 10 και 11 Φεβρουαρίου, ώρες 10.30-14.30 και 16.00-20.00.

2) 30 Μαρτίου, ώρες 16.00-20.00, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ώρες 10.30-14.30 και 16.00-20.00.

3) Το τρίτο σεμινάριο θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Εξοπλισμός

Στους συμμετέχοντες θα δίνεται προς χρήση πλήρης ψηφιακός εξοπλισμός κινηματογράφησης για τις συγκεκριμένες παραγωγές. Ο εξοπλισμός θα χορηγείται εκ περιτροπής. Κάμερες, που τυχόν διαθέτουν οι συμμετέχοντες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

Η δράση με τίτλο Ηοme – New Home υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία που διατηρεί 25 σχολικά κτίρια ανοιχτά τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα και φιλοξενεί δωρεάν δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης και ψυχαγωγίας για άτομα όλων των ηλικιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστικό δωρητή το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το συντονισμό του Athens Partnership.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athensopenschools.gr Facebook: Ανοιχτά Σχολεία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ