FT: Εντός δύο εβδομάδων το επταετές ομόλογο της Ελλάδας

Η Ελλάδα σχεδιάζει να εκδώσει επταετές ομόλογο τις ερχόμενες δύο εβδομάδες για να αντλήσει 3 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, αναφέρουν δημοσιεύματα του Reuters και των Financial Times.

Το Reuters επικαλείται υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο και σημειώνει ότι η Ελλάδα ελπίζει να δημιουργήσει ένα «μαξιλάρι» έως 19 δισ. ευρώ για να καλύψει τις αποπληρωμές χρέους μετά την έξοδό της από το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας, το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2018. «Δεν υπάρχει ακόμα τελική απόφαση για την ακριβή ημέρα της έκδοσης», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «θα ακολουθήσουν δύο ακόμη εκδόσεις έως το τέλος του καλοκαιριού». Το «μαξιλάρι» αποσκοπεί να συμβάλει, ώστε να βεβαιωθούν οι αγορές ότι η Αθήνα θα μπορεί να καλύψει τις λήξεις χρέους της για ενάμισι έτος μετά το τέλος του παρόντος προγράμματος χωρίς εξωτερική βοήθεια, αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

Το δημοσίευμα των Financial Times σημειώνει ότι την έκδοση του επταετούς ομολόγου θα ακολουθήσει η έκδοση ενός τριετούς και ενός 10ετούς ομολόγου τους επόμενους μήνες, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος. Η Ελλάδα σχεδίαζε αρχικά να βγει στην αγορά νωρίτερα αυτό τον μήνα, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει κάποιες τελικές μεταρρυθμίσεις πριν την επικύρωση της αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος από την ΕΕ, δήλωσε η πηγή.

Τα ελληνικά ομόλογα έχουν ανακάμψει σημαντικά, με την απόδοση των διετών ομολόγων της να διαμορφώνεται τώρα κάτω από το 2% – χαμηλότερα από την απόδοση των αντίστοιχων τίτλων του αμερικανικού Δημοσίου, σημειώνει το δημοσίευμα. Ωστόσο, προσθέτει, οι αγορές της χώρας απέχουν ακόμη από την ομαλοποίησή τους και ένα μεγάλο μέρος του χρέους της βρίσκεται στα χέρια χωρών της Ευρωζώνης, όχι ιδιωτών επενδυτών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να επικυρώσουν την αξιολόγηση του προγράμματος επίσημα, μόλις τα εκκρεμή μεταρρυθμιστικά μέτρα ολοκληρωθούν τις ερχόμενες εβδομάδες, συμπληρώνουν οι Financial Times.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Financial Times