Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός έτοιμος να χαλάσει τη γιορτή

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάτησε το πόδι του στην Ελβετία και κατευθύνθηκε προς το Νταβός, για να χαλάσει τη γιορτή της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ελίτ φέρνοντας απρόσκλητο στο πάρτι της παγκοσμιοποίησης το σλόγκαν «Πρώτα η Αμερική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανυπομονεί «να διηγηθεί στον κόσμο σε ποιο σημείο είναι καταπληκτική η Αμερική και σε πόσο καλή κατάσταση είναι. Η χώρα μας ΚΕΡΔΙΖΕΙ και πάλι!», όπως έγραψε στο Twitter πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον δίνοντας τον τόνο προς τα 3.000 μέλη της πολιτικής και οικονομικής ελίτ που έχουν συγκεντρωθεί εδώ και τρεις ημέρες στο ελβετικό θέρετρο, αλλά θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι αύριο για να ακούσουν την ομιλία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, στην πρώτη του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως επιχειρηματία και ως προέδρου των ΗΠΑ.

Εχουν προηγηθεί οι υπολοχαγοί του που διαμορφώνουν κλίμα. Ο υπουργός του των Οικονομικών για παράδειγμα, ο Στίβεν Μνούτσιν, πρόλαβε να υψώσει το φάσμα ενός γενικευμένου πολέμου ισοτιμιών δηλώνοντας χθες ότι το αδύναμο δολάριο είναι «καλό» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα ότι η Ουάσιγκτον δεν ανησυχεί για την ισοτιμία του αμερικανικού νομίσματος.

Ακολούθησε ο υπουργός Εμπορίου, Γούιλμπουρ Ρος, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τον κίνδυνο εμπορικών πολέμων, δήλωσε στο CNBC: «Εμπορικοί πόλεμοι υπάρχουν εδώ και καιρό, η διαφορά είναι ότι τα αμερικανικά στρατεύματα τώρα ανεβαίνουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου».

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, καθώς η «ειδική σχέση» ανάμεσα στις δύο χώρες ψυχορραγεί, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Ρουάντα, Πολ Καγκαμέ.

Η Τερέζα Μέι, η οποία θα απευθύνει τη δική της ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) μετά το απόγευμα, αναμένεται να καλέσει τους επενδυτές να ασκήσουν πιέσεις επί των ψηφιακών κολοσσών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, των «Fake news», αλλά και της ρητορικής του μίσους ή της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύμφωνα με τα αποσπάσματα της ομιλίας της που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προσέρχεται στο Νταβός μετά τον Μπιλ Κλίντον και αναμένεται με ανάμεικτα αισθήματα.



Είναι βέβαιο ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που εισήγαγε και μειώνει δραστικά την φορολογία των επιχειρήσεων, η εκτίναξη της Wall Street και η ρωμαλέα ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει την εύνοια των μεγάλων τραπεζιτών και επιχειρηματιών.

Ομως, ο προστατευτισμός και οι άκαιρες και ατυχείς παρεμβάσεις του σε θέματα γεωπολιτικής έρχονται σε αντίθεση με τους συναινετικούς τόνους που κυριαρχούν στο Νταβός, όπου οι στρογγυλές τράπεζες για τα οφέλη του ελευθέρου εμπορίου συναντώνται με τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

«Το ακροατήριο του Νταβός δεν είναι και πολύ ευνοϊκά διακείμενο» απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνει ο William Allein Reinsch του Center for International and Security Studies, ο οποίος θεωρεί ότι το να πει κανείς για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «μπαίνει στο στόμα του λύκου» είναι η κατάλληλη μεταφορά.

Η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρεθεί στον αντίποδα του κλίματος ενθουσιασμού που συνόδευσε την ομιλία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε για ένα «νέο παγκόσμιο συμβόλαιο» με στόχο μία περισσότερο ενάρετη, ικανή να γεφυρώσει το τεράστιο χάσμα των ανισοτήτων παγκοσμιοποίηση.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Εμανουέλ Μακρόν έβαλε υποψηφιότητα για τον ρόλο του ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, έναν τίτλο που ιστορικά ανήκε στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, μέχρι πριν από έναν χρόνο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP