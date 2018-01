Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Οσκαρ, με τα οποία θα κορυφωθεί η σεζόν των βραβείων στο Χόλυγουντ, με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Τίφανι Χάντις και Αντι Σέρκις και φαβορί στην κούρσα τις ταινίες «Η Μορφή του Νερού» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, που συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν και οι «Τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ στο Μισούρι» του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

Οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ 2018 στις μεγάλες κατηγορίες είναι:

* Καλύτερη ταινία

– Η Μορφή του νερού (The shape of water)

– Δουνκέρκη

– Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

– Τρέξε (Get out)

– The Post: Απαγορευμένα μυστικά

– Η πιο σκοτεινή ώρα

– Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

– Αόρατη Κλωστή

– Lady Bird.

* Σκηνοθεσία

– Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο: H Μορφή του Νερού

– Γκρέτα Γκέργουιγκ: Lady Bird

– Τζόρνταν Πιλ: Τρέξε!

– Πόλ Τόμας Αντερσον: Αόρατη Κλωστή

– Κρίστοφερ Νόλαν: Δουνκέρκη.

* Α’ γυναικείου ρόλου:

– Φράνσις ΜακΝτόρμαντ Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

– Μάργκο Ρόμπι: Εγώ, η Τόνια

– Μέριλ Στριπ The Post: Απαγορευμένα Μυστικά

– Σίρσα Ρόναν για το Lady Bird

– Σάλι Χόκινς για το H Μορφή του Νερού

* Α’ ανδρικού ρόλου:

– Τιμοθι Σαλαμέ για το «Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου»

– Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για την «Αόρατη Κλωστή»

– Γκάρι Ολντμαν για το «Η πιο σκοτεινή ώρα»

– Ντάνιελ Καλούγια για το Get Out («Τρέξε!»)

– Ντένζελ Ουάσινγκτον για το «Roman J. Israel, Esq».

* Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία:

– «Μια Φανταστική Γυναίκα» του Σεμπαστιάν Λέλιο (Χιλή)

– «Χωρίς αγάπη» του Αντρέι Ζβιάνγκιτσεφ (Ρωσία)

– «Το Τετράγωνο» του Ρούμπεν Εστλουντ (Σουηδία)

– «Η Ψυχή και το Σώμα» της Ιλντικο Ενιέτι (Ουγγαρία)

– The Insult του Ζιάντ Ντουεϊρί (Λίβανος).

Η 90η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.