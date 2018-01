Η Amazon άνοιξε το 1ο σούπερ μάρκετ χωρίς ταμείο, με χρέωση μέσω κινητού

Ο πελάτης ψωνίζει από τα ράφια ό,τι θέλει και μετά βγαίνει από το κατάστημα σαν… κύριος, χωρίς να στηθεί σε κάποια ουρά, αφού δεν υπάρχουν καθόλου ταμεία. Οι κάμερες κατέγραφαν κάθε κίνησή του όσο ψώνιζε και η χρέωσή του γίνεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό «πορτοφόλι» και στην ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα του κινητού τηλεφώνου του, την ώρα της εξόδου του από το κατάστημα.

Ετσι ψωνίζουν από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου οι πελάτες του αυτοματοποιημένου καταστήματος Amazon Go, που άνοιξε τις πόρτες του στο Σιάτλ των ΗΠΑ, μετά από ένα έτος δοκιμών με τη συμμετοχή μόνο εργαζομένων της Amazon. Μολονότι το κατάστημα είναι «πανέξυπνο», οι πελάτες δεν βλέπουν κάποια αισθητή διαφορά σε σχέση με τα συμβατικά καταστήματα, αν εξαιρέσει κανείς την ανυπαρξία ταμείων.



Το πείραμα της Amazon, της μεγαλύτερης διεθνώς εταιρείας λιανικού εμπορίου, αναμένεται να έχει μελλοντικά σοβαρό αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Μετά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, έρχεται η ώρα και τα φυσικά ψώνια να διευκολυνθούν μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Ασφαλώς δεν είναι ένα κατάστημα για όσους απεχθάνονται τον «Μεγάλο Αδελφό» και εκείνους που ανατριχιάζουν στην ιδέα ότι όχι ένα αόρατο μάτι, αλλά πολλά τέτοια μάτια τους παρακολουθούν συνεχώς. Οι «έξυπνες» κάμερες με υπολογιστική όραση και οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες με τεχνητή νοημοσύνη καταγράφουν κάθε βήμα του πελάτη από τη στιγμή που μπαίνει στο κατάστημα ως τη στιγμή που βγαίνει.

Το «έξυπνο» κατάστημα, ένα μικρό σούπερ-μάρκετ που έχει έκταση 167 τετραγωνικών μέτρων, μαθαίνει αμέσως τι σηκώνει από το ράφι ο πελάτης για να το βάλει στο καλάθι του, τι βάζει πίσω γιατί άλλαξε γνώμη, ακόμη και πόσο ζυγίζουν τα είδη, χάρη σε ειδικές αυτόματες ζυγαριές πάνω στα ράφια. Για να γίνει η χρέωση κατά την έξοδο, ο πελάτης πρέπει, προτού αρχίσει τα ψώνια του, να έχει «κατεβάσει» στο κινητό τηλέφωνό του την ειδική εφαρμογή της Amazon Go. Η Amazon δεν έχει αποκαλύψει ακόμη αν και πότε θα ανοίξει νέα καταστήματα Go και σε ποιες τοποθεσίες. Διευκρίνισε πάντως ότι προς το παρόν δεν σκοπεύει να εφαρμόσει τη νέα αυτοματοποιημένη τεχνολογία στα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Whole Foods, την οποία εξαγόρασε αντί 13,7 δισ. δολαρίων το 2017.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ