Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum «Opportunities & Challenges», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, σε συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock Exchange.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης.

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Το «2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.

Το βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στην Ναυτιλία και στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιομηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την πολυετή προσωπική τους συμβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας.

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

* The Global Commodity, Energy & Shipping Markets

* New Regulations & Compliance Affecting Shipping

* Digitalization & Cybersecurity

* Marine Digitalization and the Future of Risk

* Navigating Chinese Port Inspections

* Sanctions Compliance in an Uncertain World – A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers

* The Future of Shipping

* Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities

* Consolidation & M&A in Shipping

* Bank Finance

* New & Alternative Sources of Finance for Shipowners

* Private Equity

* Capital Markets

* Industry Challenges & The Road Map Ahead