Επενδυτικό ενδιαφέρον σε υποδομές, ενέργεια, logistics και ακίνητα από την Αυστραλία

Τι διαπίστωσε ο υπουργός Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, από το επενδυτικό Road Show στο Σύδνεϋ

Επενδυτικό ενδιαφέρον σε υποδομές, ενέργεια, logistics και ακίνητα προέκυψε από τις πρώτες επαφές που είχε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, στην Αυστραλία.

Ολοκληρώθηκε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) το πρώτο σκέλος του επενδυτικού Road Show του υπουργού στο Σύδνεϋ. Ηταν ο πρώτος σταθμός του Road Show, που συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece και την πρεσβεία της Ελλάδος στην Αυστραλία, ενώ επόμενος σταθμός της αποστολής είναι το Μπρισμπέιν, όπου θα διοργανωθεί επενδυτικό σεμινάριο και πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων.



Στο Σύδνεϋ, το πρόγραμμα του υπουργού περιλάμβανε σημαντικές συναντήσεις με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες, καθώς και ομιλία σε επενδυτική ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την National Australia Bank και το Australian Chamber of Commerce and Industry. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 Αυστραλοί και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον υπουργό για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε πλήθος τομέων της οικονομίας. Την εκδήλωση παρακολούθησε και χαιρέτησε ο κ. Ντέιβιντ Αντριου Ελιοτ, υπουργός Αντιτρομοκρατίας και πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας του Πολιτειακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων υψηλόβαθμων στελεχών και επιχειρηματιών, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Πολιτείας, Μάϊκλ Κόστα και τα υψηλόβαθμα στελέχη της National Australia Bank, Σπίρο Πάπας, Executive General Manager και ο Πίτερ Τζόλι, Global Head of Research in the Global Markets.

Ο υπουργός παρακάθισε σε δείπνο, που παρέθεσε προς τιμήν του στο Hellenic Club, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Greek Australians of Business and Industry (GABI), παρουσία επιφανών ομογενών επιχειρηματιών. Παράλληλα, πλήθος συναντήσεων και επαφών με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του νεοσύστατου επιχειρηματικού Συνδέσμου Greek Australian Business Leaders.

Ο υπουργός και τα στελέχη του Οργανισμού Enterprise Greece που συμμετέχουν στο Road Show συναντήθηκαν και ενημέρωσαν περισσότερους από 200 Αυστραλούς και ομογενείς επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπροσώπους funds κατά τη διάρκεια Β2Β συναντήσεων και στρογγυλών τραπεζιών (roundtables) που διοργανώθηκαν από την Bank of Sydney, τον Οργανισμό Λιμένος NSW Ports και το ασφαλιστικό ταμείο State Super για κλάδους όπως: τουρισμός και ακίνητα, υποδομές και logistics, ενέργεια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ο κ. Παπαδημητρίου πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αυστραλιανών ομίλων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, logistics και ακίνητα.



Ο υπουργός κατά την παραμονή του στο Σύδνεϋ συναντήθηκε με το υψηλόβαθμό στέλεχος του Εργατικού κόμματος Αυστραλίας και σκιώδη Ομοσπονδιακό Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων, Τζέϊσον Κλερ, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων.

Η παρουσία του υπουργού στο Σύδνεϋ ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. κ. Στυλιανό.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ