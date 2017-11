Σχέδιο Blue Print για ηλεκτρονικοποίηση της επαφής του συναλλασσόμενου με την ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα απαιτείται να εφαρμοσθούν στη χώρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η διατήρησή τους τουλάχιστον για μια πενταετία, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο Συνέδριο Athens Law Forum On Taxation.

Από το ίδιο βήμα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε στο σχέδιο της ΑΑΔΕ, Blue Print, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020 και στο οποίο προωθείται η ηλεκτρονικοποίηση της επαφής του συναλλασσόμενου με την ΑΑΔΕ δηλαδή μέσω email, τηλεφώνου κλπ.

Το Συνέδριο διοργανώνει η εταιρία Palladian για τέταρτη διαδοχική χρονιά, υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, κατά έξι θέσεις -όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα Doing Business in Greece- είναι το φορολογικό περιβάλλον. Για δύο βασικούς λόγους: το ύψος των φορολογικών συντελεστών και του συνόλου των επιβαρύνσεων, που καλείται να πληρώσει μια επιχείρηση στη χώρα μας και την αστάθεια και τις συνεχείς αλλαγές του. Οπως τόνισε, στο κρίσιμο σημείο όπου βρίσκεται τώρα η ελληνική οικονομία, απαιτούνται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ο κ. Κόλλιας σημείωσε ότι απαιτείται νομοθετική διάταξη με την οποία ο ακατάσχετος λογαριασμός θα μπορεί ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και βασικών προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, θα αποτραπεί το κλείσιμο ουκ ολίγων επιχειρήσεων, που σήμερα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές ανάγκες τους, με αποτέλεσμα και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ανέφερε ακόμη ότι χρειάζεται ο επανασχεδιασμός του συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, ώστε να αποφύγουν το λουκέτο ή τη φοροδιαφυγή. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και η επέκτασή του στις ακριτικές περιοχές που προβλέπεται άλλωστε από άρθρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτό το καθεστώς δεν είναι προνόμιο, αλλά ανταγωνιστικό ισοδύναμο για τα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια, παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και πολιτική για την ανάπτυξη των νησιών.

Σημαντική θα είναι και η παρέμβαση προς τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και η ταυτόχρονη δέσμευση του κράτους για τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος για τουλάχιστον μια πενταετία, ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλοι με σχεδιασμό για το μέλλον χωρίς αιφνιδιασμούς όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, ανέφερε ότι, απαιτείται ο πολιτικός κόσμος να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσει σε αυτή την προοπτική με εμάς τους φορείς να συμβάλλουμε με τις προτάσεις και την τεχνογνωσία μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Γ. Πιτσιλής στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι το όραμά του είναι η ΑΑΔΕ να γίνει μία φορολογική διοίκηση εφάμιλλη των αντίστοιχων διεθνών, ενώ επισήμανε ότι καθήκον όσων εργάζονται στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στην ΑΑΔΕ είναι να καταβάλλουν την ίδια προσπάθεια στην εργασία τους, με αυτή που καταβάλλουν και οι φορολογούμενοι για να καταβάλλουν τους φόρους τους.

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στο σχέδιο της ΑΑΔΕ, Blue Print, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020. Σε αυτό προωθείται η πελατοκεντρική προσέγγιση μέσω της ηλεκτρονικοποίησης της επαφής του συναλλασσόμενου με την ΑΑΔΕ δηλαδή μέσω email, τηλεφώνου κλπ και τη συστηματοποίηση των εγκυκλίων και των φορολογικών διατάξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι προωθεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και έδωσε ως παράδειγμα το θέμα των προστίμων για τα τέλη κυκλοφορίας, η οποία θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και της ΑΑΔΕ και θα διευκολύνει τον πολίτη, καθώς για θέματα με εμπλεκόμενες πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, θα απαιτείται μία μόνο επίσκεψη στο Δημόσιο από τον εμπλεκόμενο πολίτη.

Επίσης, τόνισε ότι με το νέο σχέδιο επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακού περιβάλλοντος, παράλληλα με την κεντρικοποίηση των λειτουργιών, που θα επιτρέψουν στην ΑΑΔΕ την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να υπάρξει στροφή στη βασική λειτουργία της ΑΑΔΕ, στον έλεγχο. Επισήμανε δε την ανησυχία που υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ότι, αν αποτύχει η πάταξη της φοροδιαφυγής, ο νομοταγής πολίτης θα αναρωτηθεί γιατί πληρώνει φόρους.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στις διασταυρώσεις στοιχείων και σε άλλες εργασίες της ΑΑΔΕ και γι’ αυτό τον σκοπό προχωρά η πρόσληψη στελεχών με κατάλληλες ικανότητες οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως το 2018, παράλληλα με την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Για την τελευταία υπογράμμισε ότι έχει πολύ καλή συνεργασία με την αρμόδια υπουργό, Ολγα Γεροβασίλη, η οποία κατανοεί τη σπουδαιότητά της.

Διευκρίνισε δε, ότι η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει να προχωρήσει σε μείωση του stock των επιστροφών κατά 50% τον μήνα Σεπτέμβριο και στοχεύει σύντομα να επανέλθει στις 90 ημέρες που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ του κ. Πιτσιλή και του Αντώνη Παπαγιαννίδη, ο οποίος έχει το συντονισμό του συνεδρίου, ο κ. Πιτσιλής επισήμανε ότι η ΑΑΔΕ είναι ανεξάρτητη, λειτουργεί με τεχνοκρατικά κριτήρια, αμεροληψία, ισότητα και διαφάνεια. Πρόσθεσε δε, ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους οικονομικούς εισαγγελείς, αλλά πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τους διαφορετικούς στόχους των δύο πλευρών.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ