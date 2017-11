Στη Θεσσαλονίκη χτυπά η καρδιά του τουρισμού

Για άλλη μια χρονιά οι επαγγελματίες του τουρισμού συναντώνται στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων από τις 10 έως 12 Νοεμβρίου, καθώς πραγματοποιείται η 33η διεθνής έκθεση τουρισμού Philoxenia, παράλληλα με τη διεθνή έκθεση ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, Hotelia.

Πρόκειται για το «πιο σημαντικό εκθεσιακό τουριστικό δίδυμο της χώρας το οποίο καταγράφει άνοδο 10% φέτος των εκθεσιακών συμμετοχών και αναβαθμισμένη εικόνα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO, Κυριάκος Ποζρικίδης, τονίζοντας ότι «την ίδια στιγμή το διεθνές συνέδριο – θεσμός της Philoxenia, με φετινό θέμα «Ασιατικός τουρισμός. Η Ελλάδα ως προορισμός και ευρωπαϊκή πύλη», αναδεικνύει με κορυφαίους Ελληνες και ξένους ομιλητές τις νέες προοπτικές του εγχώριου τουριστικού προϊόντος».

Στην 33η Philoxenia εκπροσωπείται όλη η τουριστική Ελλάδα, καθώς συμμετέχουν φέτος και οι 13 Περιφέρειες, αλλά και πολλοί τουριστικοί Δήμοι. Οι εκθέτες στην Philoxenia είναι 400, από 18 χώρες, ενώ στην Hotelia είναι 200. Μιλώντας στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), Ανδρέας Μανδρίνος, εξέφρασε την υποστήριξή του στο θεσμό και τις δράσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, ενώ τόνισε ότι στόχος της ένωσης είναι οι συνέργειες και η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της πόλης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του γραφείου για το συνεδριακό τουρισμό (Thessaloniki Convention Bureau-TCB), Γιάννης Ασλάνης, αναφέρθηκε στην επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης του «8th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism», που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση του προγράμματος «Δρόμος του Μεταξιού», του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΠΟΤ) που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. «Η επιτυχία μας αυτή είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας όλων των φορέων για το άνοιγμα στην ασιατική αγορά», σημείωσε.

Οι εκθέσεις τελούν υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού, και Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης),του ΕΟΤ και των μεγάλων φορέων του τουρισμού (ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ και ΞΕΕ), ενώ «πετούν» και φέτος με την Qatar Airways, ως επίσημου αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με τον κ. Ποζρικίδη, η ξένη παρουσία είναι ενισχυμένη φέτος, καθώς καταγράφονται άμεσες συμμετοχές από χώρες όπως η Τουρκία – για πρώτη φορά έρχεται αυτόνομα η Σμύρνη και ο Δήμος Σαρκόι – η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Αυστρία, η Ρωσία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Ακόμη, έχουν προσκληθεί στις δύο εκθέσεις περίπου 180 ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers, ενώ άλλοι 125 θα συμμετέχουν ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, Αλβανία και Σκόπια.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4.000 ραντεβού, μεταξύ εκθετών και μεγάλων tour operators από 36 χώρες – στόχους για την ελληνική αγορά, ενώ καταγράφεται επιστροφή στην έκθεση των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και συμμετοχή περισσότερων αεροπορικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων και μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων.

«Η Hotelia φέρνει ό,τι πιο νέο στους κλάδους του εξοπλισμού των ξενοδοχείων, της εστίασης και της καφεστίασης, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα πεδία της κατασκευής – ανακαίνισης, coffee & drinks, μηχανημάτων κουζίνας και επιτραπέζιου εξοπλισμού, τεχνολογίας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO.

Η ενότητα All About Gastronomy της Hotelia, σύμφωνα με τον κ. Ποζρικίδη, εστιάζει φέτος στο Greek Breakfast & Brunch και στην Γαστρονομική Φιλοξενία, δίνοντας βαρύτητα στο πώς η γαστρονομία μπορεί να είναι στην υπηρεσία του ξενοδοχείου.

Νικόλ Καζαντζίδου