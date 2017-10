Το πολυαναμενόμενο συνέδριο «Capital + Vision» στην Αθήνα

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το πολυσυνέδριο «Capital + Vision 2017», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στην Αθήνα.

Το φετινό πολυσυνέδριο έχει ως θέμα: «Η επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας: Επενδύσεις – Καινοτομία – Ανάπτυξη» και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens.

Στόχος του διήμερου συνεδρίου είναι η αναζήτηση συνεργιών και νέων συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας, της Γερμανίας και άλλων χωρών.

Οι θεματικές ενότητες του βασικού συνεδριακού κορμού καλύπτουν πληθώρα θεμάτων σχετικά με την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα: Τράπεζες: η πρόκληση των «κόκκινων δανείων» – Ευκαιρίες και προοπτικές, Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ξένες επενδύσεις και τα δομικά εμπόδια, Το φορολογικό περιβάλλον και η επίδραση στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, Καινοτομία – Τεχνολογία – Internet of Things: Η ευκαιρία της Ελλάδας και οι μεγάλες επενδύσεις, Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και Ενέργεια – Οι προκλήσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακό σταυροδρόμι.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν η υπουργός Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης και ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Ομιλητής του επίσημου δείπνου, που θα πραγματοποιηθεί στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας του πολυσυνεδρίου, θα είναι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Γενς Πλέτνερ και ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μαΐλλης.

Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι: Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος, Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Ernst Welteke, πρώην πρόεδρος, Deutsche Bundesbank, Χαράλαμπος Γκότσης, πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος, Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Dieter Straub, Head of Corporate & Bank Unit, Investment Team for Greece, European Investment Bank (EIB), Μιχαήλ Μασουράκης, Επικεφαλής οικονομολόγος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, γενικός διευθυντής και μέλος Δ.Σ., Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Βασίλειος Τσολακίδης, πρόεδρος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE), Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ATTICA BANK, Hans Wolfgang Kunz, πρόεδρος της Veridos Ματσούκης Α.Ε., Γεώργιος Τσακίρης, πρόεδρος, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ανδρέας Σάντης, διευθύνων σύμβουλος-υπεύθυνος για την Ελλάδα και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, NCH Capital Inc, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώην πρόεδρος ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Rudiger Freiherr von Rosen, Πρόεδρος, Frankfurter Gesellschaft & πρώην Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, Ανδρέας Ξηροκώστας, Country Manager, SAP Hellas, Cyprus, Malta Α.Ε., Ελευθέριος Σαμαράς, διευθύνων σύμβουλος, DHL Ελλάδας & Μάλτας Α.Ε., Christian von Staudt, γενικός διευθυντής, AE Consult GmbG & Co. KG, Πάνος Παλαιολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος, HotelBrain Α.Ε., Γιώργος Δημητριάδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Βασίλης Βλάχος, Tax Partner, Grant Thornton, Γεωργία Σταματέλου, επικεφαλής φορολογικού τμήματος, KPMG Α.Ε., Θωμάς Λαμνίδης, Αντιπρόεδρος/Εταίρος, KLC Law Firm, Σωτήρης Γιούσιος, Tax Senior Partner, Grant Thornton, Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ernst & Young Ελλάδος, Δημήτριος Καμαργιάννης, Management Consultant, Μάριος Κολιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, Alvarez & Marsal, Απόστολος Αποστολάκης, Partner, Venture Friends.

Το πολυσυνέδριο αποτελείται από τον βασικό κορμό του συνεδρίου και από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και από εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.