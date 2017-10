Ερχεται στην Ελλάδα ο κορυφαίος μη κερδοσκοπικός οργανισμός Specialty Food Association

«Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της αμερικανικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, και η Specialty Food Association (SFA), συμφώνησαν στην ανάπτυξη 3ετούς αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών αφορά σε όλα τα επίπεδα εκτός του εκθεσιακού, το οποίο παραμένει αποκλειστική δραστηριότητα του οργανισμού Enterprise Greece.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης 3ετίας όλες οι δράσεις της SFA στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή της στην 83η ΔΕΘ, θα εκφράζονται σε αποκλειστική συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το εξειδικευμένο τμήμα TradeUSA.



Η συνεργασία

1. Εκπαίδευση με σεμινάρια για την αγορά των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για webinars) και διάθεση στις ελληνικές επιχειρήσεις των ετήσιων αναφορών της SFA «The State of the Specialty Food industry» και «Today’s Specialty Food consumer».

Επίσης, θα δίνεται στις Ελληνικές επιχειρήσεις το νέο πιστοποιητικό «SFA Qualified» έπειτα από σχετικές εξετάσεις.

2. Εμπορική διασύνδεση μέσω της διοργάνωσης με στοχευμένες αποστολές στις ΗΠΑ και επαγές με αμερικανούς αγοραστές για ελληνικές παραγωγικές μονάδες.

2nd ExportUSA Forum στις 18 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα

Το επίσημο πλαίσιο της συνεργασίας των δυο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών λεπτομερειών, θα ανακοινωθεί στο 2ο Export USA Forum του τμήματος TradeUSA που διοργανώνεται στην Αθήνα, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Στόχος του φόρουμ είναι η ανάλυση της αγοράς τροφίμων και ποτών των ΗΠΑ, διαμέσου αμερικανών ομιλητών της αγοράς, τόσο του λιανεμπορίου όσο και του foodservice. Η θεματολογία θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες:

– «The U.S. Economy & Retail Trends»

Σκιαγράφηση της αμερικανικής αγοράς μέσω πολιτικοοικονομικής και κοινωνικής προσέγγισης και ο αντίκτυπός της στον τομέα των τροφίμων και ποτών

– «Channels & Competition»

Ανάλυση των δικτύων διανομής και του ανταγωνισμού και πώς θα πρέπει να διαμορφώνονται το operation και τα logistics μιας επιχείρησης

– «Consumer Lifestyle» και «Eating Trends»

Επεξήγηση των διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών των καταναλωτών και πώς επηρεάζουν τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και κατ’ επέκταση τις επιχειρήσεις

– «How to prepare a brand to penetrate the U.S. Market»

Παρουσίαση στρατηγικών εργαλείων για την οικοδόμηση ενός επιτυχημένου brand για την αγορά των ΗΠΑ

– «U.S. FDA Regulatory Compliance & Business Practices»

Ενημέρωση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κανονισμών του U.S. FDA και οι σωστές πρακτικές / συνεργασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις εταιρίες

Σημειώνεται ότι, σήμερα, οι συνολικές πωλήσεις της αμερικανικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ανέρχονται σε 2,06 τρισ. δολάρια εκ των οποίων το 1,06 τρισ. δολάρια ανήκει σε πωλήσεις λιανικής, ενώ ο υπόλοιπος τζίρος ανήκει στον τομέα Food Service. Ταυτόχρονα, η αγορά εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ύψους 4,1%.